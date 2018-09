Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Räder gefunden - Zeugen gesucht

LPI-SHL: Räder gefunden - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes fanden bereits am 27.08.2018 zwei aneinandergebundene Fahrradräder vor einem Haus in der Mittelgasse in Zella-Mehlis. Die Polizisten wurden zu dieser Adresse gerufen, weil sich ein Anwohner gemeldet hatte und mitteilte, dass sich eine unbekannte Person im Keller des Hauses aufhält. Einen Unbekannten fanden die Beamten nicht, dafür die Räder. Zeugen, die Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

