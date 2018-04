Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Rangelei unter Jugendlichen

LPI-SHL: Rangelei unter Jugendlichen

Bad Salzungen - Eine Rangelei unter Jugendlichen endete am Dienstagnachmittag mit einem verletzten 14-Jährigen. Nach verbaler Streitigkeit zwischen dem später Geschädigten und einer Personengruppe von fünf Jugendlichen in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen, schlug einer aus der Gruppe dem 14-Jährigen plötzlich ins Gesicht. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen haben die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen.

