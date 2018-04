Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Raub

LPI-SHL: Raub

Hildburghausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein hildburghäuser Bürger auf dem Heimweg von einer Feier in der Innenstadt von Hildburghausen Opfer eines Raubes. Dabei wurde dem Opfer durch zwei auf ihn einwirkende Täter ein Handy entwendet. Im weiteren Verlauf gelang es dem Opfer sich den beiden Tätern zu entziehen und Hilfe herbei zu holen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Durch weitere Zeugen konnten die Beamten der PI Hildburghausen die Täter rasch aufgreifen und vorläufige festnehmen. Beide einschlägig vorbestraften Täter wurden am Folgetag der Haftrichterin am Amtsgericht Sonneberg vorgeführt. Durch die Richterin wurde Untersuchungshaft und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet.

