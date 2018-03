Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Raubüberfall

LPI-SHL: Raubüberfall

Wasungen - Heute Mittag (13.03.2018) betrat ein maskierter Mann einen Textildiscounter in der Riethstraße in Wasungen. An der Kasse bedrohte er die Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um einen gewaltsamen Angriff zu vermeiden, öffnete die Verkäuferin die Kasse und gab mehrere hundert Euro Bargeld heraus. Anschließend flüchtete der Mann. Danach informierte die 57-jährige Geschädigte umgehend die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen noch in Tatortnähe auf einen Mann, welcher der Personen- und Bekleidungsbeschreibung des Täters entsprach. Der Verdächtige wurde namhaft gemacht und durchsucht. Bei ihm wurde die Beute dann auch gefunden. Der 32-jährige Südthüringer wurde vorläufig festgenommen. Gegenwärtig wird er in der Meininger Dienststelle als Beschuldigter vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Fred Jäger Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx