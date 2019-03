Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Reh schleudert auf Auto

LPI-SHL: Reh schleudert auf Auto

Schweina - Eine Audi-Fahrerin befuhr Sonntagmorgen die Landstraße zwischen Schweina und Gumpelstadt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die PKW-Fahrerin streifte das Wild, was dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der Fahrer eines entgegenkommenden Subaru kollidierte anschließend mit dem Tier, welches an der Unfallstelle verendete. Am Subaru entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Audi blieb hingegen ohne Beschädigungen.

