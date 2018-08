Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Rüttelplatte und Kraftstoff ...

LPI-SHL: Rüttelplatte und Kraftstoff entwendet

Gumpelstadt - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh betraten Unbekannte unberechtigt das Grundstück einer Firma in der Hauptstraße in Gumpelstadt und entwendeten eine Rüttelplatte von einem dort abgestellten LKW. Von einem Bagger zapften die Täter etwa 300 Liter Kraftstoff ab. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

