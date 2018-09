Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem ...

LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem Werbeträger

Meiningen - Aus unbekanntem Grund schlug ein 20-jähriger Meininger am Freitag gegen 22.00 Uhr gegen eine Werbetafel eines Einkaufsmarktes in der Meininger Werrastraße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Durch die Beschreibung von aufmerksamen Zeugen konnten die eingesetzten Beamten der Täter noch vor Ort stellen.

