Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl - Zwischen dem 18.03.2019, 04.00 Uhr und dem 22.03.2019, 07.00 Uhr warfen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Ringbergstraße in Suhl-Nord abgestellten Pkw ein. Vermutlich wurde die Scheibe aber in der Nacht zum Freitag eingeworfen. Der Sachschaden beträgt ca. 500,-Euro.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

