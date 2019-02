Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Schäden verursacht und ...

LPI-SHL: Schäden verursacht und anschließend geflüchtet

Hildburghausen - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen die Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Oberen Kleinodsfeld kam der Unbekannte in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß an mehrere Pflanzbehälter. Nach dem Anstoß fuhr er weiter und stieß im Anschluss im Bereich der Oberen Allee gegen einen geparkten BMW. Der Unfallverursacher setzte in beiden Fällen seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile eines türkis/hellblauen PKW gefunden werden. Die Polizei ermittelt zum Verursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

