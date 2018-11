Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Scheibe eines LKW eingeschlagen

LPI-SHL: Scheibe eines LKW eingeschlagen

Hildburghausen - Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines LKW ein, der gegenüber eines Wohnblocks in der Karl-Liebknechtstraße in Hildburghausen geparkt war und entwendeten aus dem Führerhaus ein Tablet der Marke "Huawei" im Wert von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

