Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Schlägerei nach Kirmes - ...

LPI-SHL: Schlägerei nach Kirmes - Zeugenaufruf

Obermaßfeld-Grimmenthal - In der Nacht vom 01. zum 02.09.18 kam es gegen 03.15 Uhr zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen nach der Kirmes in Obermaßfeld-Grimmenthal. Zuvor war es bereits zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, wobei ein Mann durch eine Kopfnuss leicht verletzt wurde. Durch den eingesetzten Sicherheitsdienst wurde der Unruhestifter der Veranstaltung verwiesen. Vor dem Festgelände kam es dann zu weiteren Auseinandersetzungen, in deren Verlauf mindestens 4 weitere Personen leicht verletzt wurden. Zum genauen Verlauf wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

