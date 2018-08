Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Schwerverletzter bei Auffahrunfall

LPI-SHL: Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Vacha - Am Freitag, 24.08.2018, ereignete sich um 12:40 Uhr auf der K502 bei Vacha, Ortsteil Oberzella, ein Auffahrunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein LKW befuhr mit seinem Anhänger die Kreisstraße aus Richtung Oberzella kommend. An der Auffahrt zur B84 hielt er vor dem Kreuzungsbereich verkehrsbedingt an. Plötzlich verspürte der Kraftfahrer einen Aufprall und nahm auch einen Knall wahr. Er stieg aus seinem LKW aus und sah, dass ein PKW auf seinen Anhänger aufgefahren war. Der Fahrer des PKW war nicht mehr ansprechbar und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Die hinzugezogenen Beamten der PI Bad Salzungen konnten einen Zeugen ausfindig machen, der beobachtet hatte, dass der PKW bereits vor dem Aufprall die rechts- und linksseitig der Fahrbahn befindliche Leitplanke touchierte. Es ist daher davon auszugehen, dass der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug bereits weit vor dem Zusammenstoß mit dem Anhänger verlor und infolgedessen auffuhr. Der verletzte PKW-Fahrer wurde per Rettungswagen ins Klinikum nach Bad Salzungen verbracht, ehe er auf Grund der Schwere seiner Verletzungen ins Klinikum nach Meiningen geflogen wurde.

