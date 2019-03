Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen

LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen

Schmalkalden - Unbekannte zerschlugen in der Nacht zum Montag die Seitenscheibe eines Audis, der auf dem Parkplatz in der Straße "Schmiedhof" in Schmalkalden geparkt war und entwendeten daraus das Portmonee mit Bargeld und EC-Karte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

