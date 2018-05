Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Spiegel beschädigt

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Merkers - Freitagnachmittag befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Citroen die Salzunger Straße in Merkers in Richtung Dorndorf. Nach Überfahren des Bahnübergangs kam ihm ein Traktor entgegen, an dem eine Art Gestänge angebracht war. Auf gleicher Höhe der Fahrzeuge beschädigte dieses Gestänge den linken Außenspiegel des Citroens. Der Traktorfahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

