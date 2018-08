Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Spiegel beschädigt

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Suhl - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag in der Zeit von 9.45 Uhr bis 13.30 Uhr gegen einen VW, der in der Roschstraße in Suhl geparkt war. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand am linken Außenspiegel. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

