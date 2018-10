Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Stoppschild missachtet

LPI-SHL: Stoppschild missachtet

Hildburghausen - Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr Mittwochmittag die Dammstraße in Hildburghausen in Richtung Wiesenstraße. An der Kreuzung zur Coburger Straße missachtete er ein Stoppschild und stieß mit einem Bus zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden hielt sich mit ca. 1.500 Euro ebenfalls in Grenzen.

