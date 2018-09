Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Streitigkeiten vor dem ...

LPI-SHL: Streitigkeiten vor dem Polizeigebäude

Suhl - Montagmittag beobachteten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes über die angebrachte Außenkamera am Polizeigebäude eine Rangelei zwischen zwei Männern. Bei der Klärung dieser Auseinandersetzung stellte sich heraus, dass einer der beiden zuvor bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt ertappt wurde. Der Ladendetektiv wollte den Dieb festhalten, dieser stieß ihn jedoch gegen eine Wand und flüchtete anschließend. Der Detektiv konnte den 24-Jährigen bis zur Polizei verfolgen und so war dieser gleich an der richtigen Adresse, um seine Anzeige entgegenzunehmen.

