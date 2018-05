Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Stromkabel abgerissen

LPI-SHL: Stromkabel abgerissen

Hildburghausen - Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr Montagnachmittag mit seinem LKW die Häselriether Straße in Hildburghausen Richtung Themar. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb der LKW an einem Stromkabel hängen, welches quer über die Straße von einem Holzmast zu einem Wohnhaus verlief. Dabei zerriss das Kabel, was zu Schäden am Haus und an einem geparkten Wohnmobil führte. Der LKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

