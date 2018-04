Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Stromkabel-Diebe

LPI-SHL: Stromkabel-Diebe

Oberhof - Zwischen dem 30.03.2018 bis 12.04.2018 entwendeten Unbekannte ca. 30 Meter Stromkabel von Schneekanonen aus der Skiarena in der Tambacher Straße in Oberhof. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Stromkabels machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1523 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx