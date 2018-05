Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Tankbetrug

LPI-SHL: Tankbetrug

Eisfeld - Ein Ehepaar fuhr am Dienstagnachmittag an eine Tankstelle in Eisfeld. Die Frau stieg aus dem Wagen und begab sich in den Verkaufsraum, um dort Zigaretten zu kaufen. Währenddessen betankte ihr Ehemann sein Fahrzeug. Die Frau bezahlte die Zigaretten, stieg in den Wagen ein und beide fuhren davon. Durch den Tankstellenpächter wurde die Polizei über den Tankbetrug informiert, gleichzeitig übergab der Pächter die Daten des amtlichen Kennzeichens des Fahrzeuges. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnte das Paar angetroffen werden. Mit dem Vorhalt des Tankbetrugs sprach der Mann ärgerlich zu seiner Frau, dass er sie doch beauftragt hätte, mit den Zigaretten auch das Benzin zu bezahlen. Umgehend fuhren sie zur Tankstelle und bezahlten den getankten Kraftstoff.

