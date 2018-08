Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Tasche aufgefunden und ausgeräumt

LPI-SHL: Tasche aufgefunden und ausgeräumt

Suhl - Am frühen Abend des 29.08.2018 vergas ein 74 jähriger Urlauber aus Holland versehentlich seine Gürteltasche in der Herrentoilette des Lauterbogen-Centers in Suhl. Jegliche Anstrengungen zum Auffinden der Tasche, nach Feststellung des Fehlens, schlugen fehl und der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Neben sämtlichen persönlichen Dokumenten befanden sich noch etwa 450 EUR Bargeld in der Tasche. Am Nachmittag des Folgetages wurde die Tasche dann aufgefunden und der Polizei übergeben. Bei der Prüfung durch den Holländer wurde dann festgestellt, dass das Bargeld entwendet wurde. Seine Dokumente konnte er jedoch wieder an sich nehmen.

