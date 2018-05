Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Thermometer gestohlen

LPI-SHL: Thermometer gestohlen

Suhl - Zwischen dem 28.04.2018 bis 02.05.2018 entwendeten Unbekannte ein Thermometer von einer Pergola in einer Gartenanlage in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Das Thermometer hat eine Größe von 16 x 5 x 0,5 cm. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Thermometers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1523 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx