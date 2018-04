Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Tödlicher Motorradunfall

LPI-SHL: Tödlicher Motorradunfall

Kühndorf - Ein 45-Jähriger fuhr Sonntagabend zusammen mit seiner 11-jährigen Tochter auf einem Motorrad aus Kühndorf kommend in Richtung Autobahnzubringer. Er überholte zunächst mehrere Fahrzeuge. In einer anschließenden Linkskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, die nach außen getragen wurde. Er geriet ins Schleudern und kam zu Fall. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Sozius-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

