Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Tödlicher Unfall

LPI-SHL: Tödlicher Unfall

Auengrund - OT Crock - Donnerstagmittag befuhr ein Mann mit seinem Fahrrad einen Waldweg zwischen Crock und Oberwind im Landkreis Hildburghausen. An der Kreuzung zweier Waldwege, in der Nähe des Friedhofs, stieß er frontal mit einem Moped zusammen, dessen 28-jähriger Fahrer schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 51-jährige Fahrrad-Fahrer verstarb leider noch an der Unfallstelle.

