Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Trunkenheitsfahrten

Meiningen / Wasungen - Gleich 2 Fahrzeugführer wurden am 18.08. gegen 20:45 Uhr fahrend unter erheblicher Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein 55 jähriger Dacia Fahrer wurde in Wasungen mit 1,49 Promille kontrolliert. Und eine 53 jährige VW Fahrerin wurde in Meiningen mit 1,32 Promille kontrolliert. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

