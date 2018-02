Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Um viel Geld betrogen

LPI-SHL: Um viel Geld betrogen

Wiesenthal/Dermbach - Ein Mann aus Wiesenthal wollte am vergangenen Dienstag seine Bankgeschäfte wie gewöhnlich online am heimischen Computer ausführen. Nachdem er bei seiner Bank angemeldet war, erschien auf dem Bildschirm eine Bankinformation über eine versehentliche Überweisung von mehreren tausend Euro zu Gunsten des Mannes. Er wurde gebeten, dieses "Versehen" zu entschuldigen und den Nachteil der Bank durch die Eingabe einer TAN aus der Welt zu schaffen. Als er kurz darauf seinen Kontostand überprüfte, konnte er keine Gutschrift des genannten Betrags erkennen. Ganz im Gegenteil, sein Konto war mit dem Betrag belastet. Seiner Bitte um Rückbuchung konnte die Filiale seiner Bank nicht entsprechen, da das Geld umgehend vom Empfängerkonto nach Osteuropa transferiert wurde. Der Geschädigte zeigte den Betrug bei der Polizei an.

