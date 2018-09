Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unbefugter Gebrauch eines ...

LPI-SHL: Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs und Unfall gebaut

Kaltensundheim - Am Montag fuhr ein 17-Jähriger, ohne Wissen der Halterin, mit einem Leichtkraftrad, dass an einer Schule in der Straße "Am Grasberg" in Kaltensundheim stand. Auf dem Grasberg kam er ins Schleudern und stürzte. Da der junge Mann keinen Helm trug, verletzte er sich am Kopf und kam ins Klinikum nach Meiningen. Das beschädigte Leichtkraftrad wurde der Eigentümerin übergeben.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx