Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Bad Salzungen - 600 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall Mittwochvormittag in der Straße "Siedlung" in Bad Salzungen. Eine 80-jährige Frau parkte ihren PKW rückwärts aus einer Parklücke aus und befand sich bereits auf der Fahrbahn. In diesem Moment parkte eine 49-jährige VW-Fahrerin ebenfalls rückwärts aus und stieß mit dem Citroen der 80-Jährigen zusammen.

