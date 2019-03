Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfall in Queienfeld verursacht ...

LPI-SHL: Unfall in Queienfeld verursacht und sich dabei verletzt

Suhl - Am Freitag, den 29.03.2019 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 17-Jähriger, aus dem Grabfeld stammender Jugendlicher mit seinem Moped die Wolfmannshäuser Straße in Queienfeld. Eine vor ihm fahrende, aus Meiningen stammende Frau , musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ihre Geschwindigkeit verringern, sodass er in der Folge auf den PKW auffuhr und sich dabei Verletzungen am Schienbein und Ellenbogen zuzog. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

