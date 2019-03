Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfall mit Sachschaden

LPI-SHL: Unfall mit Sachschaden

Bad Salzungen - Ein 28-jährige Audi-Fahrer wollte Mittwochvormittag zunächst von der Andreasstraße in Bad Salzungen nach links in die Leimbacher Straße abbiegen, entschloss sich dann jedoch gerade aus in die Rudolf-Breitscheid-Straße zu fahren. Dabei beachtete er den vor ihm fahrenden und nach links abbiegenden VW nicht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

