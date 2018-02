Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfall vor der Arbeitsagentur

LPI-SHL: Unfall vor der Arbeitsagentur

Suhl - Einen nicht alltäglichen Unfall mussten die Kollegen der Suhler Polizei am Montagmittag aufnehmen. Ein 82-Jähriger war mit seinem Audi vom Ortsteil Albrechts kommend über den Lautenberg in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Auf Höhe der Arbeitsagentur in der Werner-Seelenbinder-Straße fuhr der Mann offenbar wegen gesundheitlicher Probleme plötzlich nach links über die Gegenspur und prallte mit dem Wagen gegen eine Mauer. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Straße und fuhr mit Vollgas weiter in Richtung Zentrum. Wenige Meter vor der Bahnunterführung fuhr der Senior nochmals nach links über den Gehweg und blieb schließlich mit dem schwer beschädigten Fahrzeug auf einer Grünfläche stehen. Unfallzeugen kamen dem Fahrer, welcher leblos im Wagen saß, zu Hilfe. Da die Türen des Audis jedoch automatisch verriegelt waren, mussten sie eine Scheibe einschlagen. Durch den Notarzt konnte der 82-Jährige erfolgreich reanimiert werden. Im Suhler Klinikum erfolgte seine weitere Versorgung. Zum Glück wurde bei der zweimaligen Überfahrt des stark frequentierten Gehwegs kein Fußgänger verletzt. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Fred Jäger Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx