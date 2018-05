Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis - Donnerstagvormittag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis gegen einen geparkten Skoda und verursachte einen Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um dem entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

