Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht

LPI-SHL: Unfallflucht

Oberhof - Die Fahrerin eines im Landkreis Gotha zugelassenen Pkw Renault stellte ihren Wagen am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Zellaer Straße in Oberhof ab. Nachdem sie nachmittags gegen 15.30 Uhr mit dem Renault in Richtung Gotha unterwegs war, entschloss sie sich zu einem Halt auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Ohrdruf. Hier stellte sie einen Schaden an der hinteren Stossstange ihres Fahrzeuges fest. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

