Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht

LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden - Dienstagmittag befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Auer Gasse in Schmalkalden. Er missachtete die Vorfahrt beim Auffahren auf die Haindorfsgasse, so dass eine Suzuki-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet die Frau mit ihrem PKW auf die linke Fahrspur und stieß gegen einen entgegenkommenden Audi. Die Frau im Suzuki verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle in Richtung Bahnhofstraße, ohne sich um den Schaden von insgesamt etwa 7.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx