Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen - Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (05.10.2018) und Sonntag (07.10.2018) den hinteren Stoßfänger eines silbernen Opels, der auf einem Parkplatz am Nonnenplatz in Hildburghausen geparkt war. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

