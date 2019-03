Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen - Am Montag zwischen 4.45 Uhr und 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer den vorderen linken Stoßfänger sowie den Kotflügel eines Kia, der am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Auf der Höhe" in Meininger Ortsteil Dreißigacker geparkt war. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

