Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkdeck

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkdeck

Schmalkalden - Am 31.03.2018 zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen blauen Mercedes an der rechten Fahrzeugseite und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Mercedes war auf dem Parkdeck des Marktes Kaufland in Schmalkalden abgeparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Meiningen unter 03693-5910 zu informieren.

