Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflucht in Hildburghausen

LPI-SHL: Unfallflucht in Hildburghausen

Hildburghausen - Am Morgen des 25.08.2018 wurde die PI Hildburghausen über eine Unfallflucht informiert, welche sich in der Nacht zuvor ereignet haben muss. Im Forstweg Hildburghausen wurde ein geparkter schwarzer VW Golf beschädigt. Dieser stand ordnungsgemäß quer zur Fahrbahn, als ein Pkw-Fahrer diesen vermutlich beim Vorbeifahren so streifte, dass ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Durch eine Anwohnerin wurde zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr ein Scheppern wahrgenommen. Sie konnte einen dunklen Pkw erkennen, welcher ein lauten Auspuff hatte. Dieses Fahrzeug müsste nach derzeitigen Erkenntnisstand eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Hildburghausen entgegen.

