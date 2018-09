Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unfallflüchter hinterlässt ...

LPI-SHL: Unfallflüchter hinterlässt Schaden an Zaun

Bad Salzungen - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen die Bundesstraße 62 von Langenfeld nach Barchfeld. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeugführer vermutlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Straßengraben durchfuhr und in der weiteren Folge gegen einen Zaun prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ neben eigenen Fahrzeugteilen einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

