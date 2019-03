Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unter Drogen am Steuer, das wird ...

LPI-SHL: Unter Drogen am Steuer, das wird teuer

Meiningen - Gleich zwei Mal stellten die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen am Wochenende Fahrzeugführer fest, welche unter dem Einfluss von Drogen im öffentlichem Vekehr ihr Fahrzeug führten. Am Samstag früh erwischte es einen 30 jährigen Mann in Unterweid um 00:15 Uhr, bei dem der Drogenvortest positiv reagierte. In Meiningen traf es in der Georgstraße einen 22 jährigen Mitsubishi Fahrer um 02:10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle. Sein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. In beiden Fällen haben beide Verkehrsteilnehmer mit einem hohem Bußgeld zu rechnen.

