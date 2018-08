Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Unter Drogen gefahren und ...

LPI-SHL: Unter Drogen gefahren und falschen Namen genannt

Veilsdorf - Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Donnerstagabend eine Seat-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Veilsdorf. Gegenüber den Polizsiten gab sie zunächst an 30 Jahre alt zu sein, was sich später jedoch als falsch herausstellte. Da die Frau deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln zeigte, führten die Beamten einen Drogenvortest bei der Fahrzeugführerin durch. Dieser reagierte positiv. Auf dem Weg zur Blutentnahme ins Klinikum nach Hildburghausen gab die Frau dann ihre wahre Identität preis. So konnte anschließend ermittelt werden, dass die in Wahrheit 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach der erfolgten Blutentnahme durchsuchten die Polizisten auf richterliche Anordnung die Wohnung der Frau und wurden fündig. Neben Utensilien zum Konsum von Drogen konnten auch kleinere Mengen an verschiedenen Betäubungsmittel beschlagnahmt werden.

