Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ursache ermittelt

LPI-SHL: Ursache ermittelt

Hildburghausen - Die Ermittlungen zum Brand eines Einfamilienhauses am 03.08.2018 (siehe Medieninformation vom 06.08.2018) in der Max-Michaelis-Straße in Hildburghausen ergaben, dass der unsachgemäße Umgang mit nachglühenden Stoffen oder offenem Feuer als brandursächlich anzusehen ist. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

