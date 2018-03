Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Verkehrsunfall

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Lichtenau - Am 22.03.2018 befuhr der 21-jähriger Fahrer eines PKW Seat die Straße von Lichtenau kommend in Richtung Biberschlag. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor der Seat-Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW Seat geriet an den Bordstein. Der Fahrer versuchte noch Gegenzulenken. Dabei kam das Fahrzeug zunächst ins Schlingern, bevor es nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stehen kam. Dabei wurde noch ein Verkehrsschild beschädigt. Bei dem Unfall wurden sowohl der Verursacher, als auch seine 18-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

