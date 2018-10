Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Verkehrsunfall

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl - Am 05.10.2018 kam es in der Meininger Straße in Zella-Mehlis gegen 08:20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei wollte ein 35jähriger Volvo Fahrer mit SM-Kennzeichen auf Höhe eines Reifendienstes nach links abbiegen. Dazu musste diese verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 20jähriger rumänischer Staatsbürger bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter mit rumänischen Kennzeichen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1050 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx