Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Suhl - Am Freitag, 05.10.2018 um 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall,98553 Schleusingen / Ratscher, L1625 Kreuzung L3004, mit drei verletzten Personen. Der 77-jährige Fahrer eines PKW Toyota befährt die L1625 aus Richtung A73 kommend und beabsichtigt nach links auf die L3004 in Richtung Eisfeld / Hildburghausen abzubiegen. Dabei übersieht er den auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen 48-jährigen Kradfahrer. Dieser kollidierte in der Folge frontal mit seinem Krad und der rechten Fahrzeugseite des PKW und kommt zu Fall. Der Kradfahrer und seine 37-jährige Sozia wurden dabei schwer verletzt. Weiterhin wurde durch den Zusammenstoß der 11-jährige Mitfahrer des PKW leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 14000.00 Euro.

