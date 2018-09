Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei ...

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Hildburghausen - Am 22.09.2018 um 12:45 Uhr kam es in Hildburghausen an der Kreuzung Birkenfelder Straße und Coburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein aus der Birkenfelder Straße ausfahrender Transporter beachtete nicht die Vorfahrt eines auf der Coburger Straße stadteinwärts fahrenden PKWs. Die beiden 28 Jahre und 53 Jahre alten weiblichen Insassen des PKWs wurden bei dem Unfall verletzt und mussten stationär im Klinikum aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

