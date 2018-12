Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

Barchfeld-Immelborn - Ein Verkehrsunfall ereignete sich in der Mittagszeit des 30.11.2018 in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Hierbei kommt aus bisher unbekannten Gründen ein Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt die dortige Blumenrabatte. In weiterer Folge zieht der Fahrzeugführer sein Fahrzeug wieder nach links und kracht auf der gegenüber liegenden Straßenseite in die sich dort befindenden Brückengeländer. Hierbei wird der Fahreugfüher schwer verletzt und das Fahrzeug bzw. die Brückengeländer erheblich beschädigt.

