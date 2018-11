Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Vermisste Person

LPI-SHL: Vermisste Person

Suhl - Seit Montagabend wird der 30-jährige Christopher Keiner aus Suhl vermisst. Herr Keiner verließ seine Wohnanschrift in der Schneekopfstraße in Suhl und fuhr mit einer weißen VW Golf Limousine in unbekannte Richtung. Von einer Gefahr für seine Gesundheit ist derzeit auszugehen. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Mit Zustimmung der Familie wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Vermissten zu unterstützen. Wer hat Christopher Keiner gesehen? Er wird wie folgt beschrieben: - 1,84 Meter groß, - kräftige Figur, - kurze dunkelblonde Haare, - Brillenträger, - trug vermutlich eine schwarze oder blaue Jeans, ein dunkle T-Shirt, Turnschuhe und möglicherweise eine dunkle Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

