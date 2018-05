Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Versuchter Einbruch

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Tiefenort - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in Tiefenort ein Fenster am Gebäude des Bauhofes in der Lengsfelder Straße aufzubrechen. Dies gelang nicht, jedoch entstand an Rahmen und Fensterflügel Schaden in Höhe von 150 Euro.

