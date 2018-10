Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Versuchter Einbruch

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Zella-Mehlis - Zwischen Freitag (05.10.2018) und Montag (08.10.2018) versuchten Unbekannte die Eingangstür zu dem Geschäftsraum einer Firma in der Hauptstraße in Zella-Mehlis aufzubrechen. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Warum die Täter nicht ins Innere gelangten, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

